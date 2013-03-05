Черниговщина: на железнодорожном переезде погиб мужчина

В Черниговской области вследствие столкновения электропоезда с автомобилем погиб мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла сегодня утром, 5 марта, на железнодорожном переезде вблизи с. Липов Рог Нежинского района. Электропоезд №843 сообщением "Неданчечи-Нежин" столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Вследствие этого водитель автомобиля, 1975 года рождения, погиб. В настоящее время движение электропоезда приостановлено. Проводятся оперативно-следственные действия.