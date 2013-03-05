В Крыму двое рабочих погибли, упав с вышки
11:06, 05 марта 2013Новости регионов
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Во время выполнения высотных работ
В Крыму два промышленных альпиниста погибли в результате падения с телекоммуникационной вышки во время выполнения высотных работ.
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГосЧС, несчастный случай произошел 4 марта в Первомайском районе полуострова.
"Промышленные альпинисты упали и получили не совместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении. Обоим погибшим по 32 года, они из Симферопольского района.
На месте происшествия работали сотрудники милиции. Другие подробности инцидента на данный момент не сообщаются.
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