В Кривом Роге пенсионерка хранила под кроватью арсенал оружия

2 марта сотрудники милиции обнаружили дома у 64-летней пенсионерки арсенал оружия. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Пенсионерка хранила под собственной кроватью шестизарядный револьвер для стрельбы патронами калибра 9 мм; две гранаты «Ф-1»; гранату «РГ-42», три детонатора к гранатам «РГ-42» и 16 промышленных электродетонаторов.

Следственным отделом Октябрьского райотдела милиции Кривого Рога начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.