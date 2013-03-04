Столичное управление Госавтоинспекции предупреждает об осложнении погодных условий в ближайшие сутки и призывает водителей быть внимательными и осторожными.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, по информации Гидрометцентра, 4-5 марта в столице будет наблюдаться снижение температуры воздуха, а именно ожидается от -3…-5 до -10…-12 градусов. Также прогнозируются осадки в виде снега, что может привести к появлению гололедицы, а это, безусловно, осложнит движение транспорта и пешеходов.

Во избежание риска попасть в ДТП, Госавтоинспекция советует водителям быть внимательными при проезде пешеходных переходов, предварительно снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», а остановиться и пропустить людей, переходящих дорогу. Также необходимо своевременно проверять техническое состояние транспортных средств, не оставлять автомобили в местах, где они будут мешать нормальному движению.

ГАИ обращает внимание водителей на особенности управления транспортными средствами в условиях мороси, дождя, снега и пр. В связи с этим столичная ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фарами. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем.