В Одессе в жилом секторе обнаружили 6 гранат

В Одессе в субботу, 2 марта, во время проведения земляных работ было обнаружено 6 гранат Ф-1 времен Второй Мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, в 15.46 в спасательную службу Одессы поступило сообщение об обнаружении боеприпасов от людей, проводивших земляные работы в жилом секторе по улице Толбухина. Пиротехники отряда специального назначения изъяли ручные гранаты и обезвредили.