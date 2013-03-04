Во Львове от отравления угарным газом пострадали 5 человек

2 марта, в 20.40 в г. Львов по ул. Грюнвальдская, 6, в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома, от отравления угарным газом пострадали 5 человек, в том числе двое детей (2009 и 2000 г.р.).

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города.

Причина отравления устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.