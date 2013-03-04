В Запорожье в лифте погибла женщина

ЧП в лифте Запорожья 2 марта, в результате которого, провалившись в лифтовую шахту, погибла пожилая женщина, квалифицировано, как нарушение правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности.

Как сообщил УНИАН прокурор Коммунарского района г. Запорожья Максим Кравченко, на данный момент предварительная квалификация произошедшего – совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

Прокурор также отметил, что сейчас в рамках досудебного производства назначен ряд экспертиз, результаты которых позволят восстановить картину произошедшего в полном объеме и, возможно, повлияют на изменение квалификации.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в девятиэтажном доме по ул. Малиновского в Коммунарском районе Запорожья, упав в шахту лифта получила тяжкие, впоследствии приведшие к смерти, травмы местная жительница 1956 г.р.

По предварительным данным, женщина около полудня застряла в лифте между 5 и 6 этажами. Прибывшие на место происшествия сотрудники ПРЭЖО №11 открыли двери кабины и попытались помочь пожилой женщине выбраться, но она не удержалась и сорвалась вниз. В больницу пострадавшую доставили еще живой, но спасти ее не удалось.

Данное происшествие – второй за последние три года факт гибели человека в лифтах г. Запорожья: в январе 2010 г. в Орджоникидзевском районе Запорожье в многоэтажке по ул. Тбилисской из-за неисправности лифта погибла 20-летняя Яна Лепехина. Находившуюся на 5-м месяце беременности женщину зажало дверьми подъемника, после чего лифт двинулся вверх и фактически раздавил ее между этажами. Мать погибшей пытается добиться наказания виновных в произошедшем в судах до сих пор.