В Харьковской области в лифтовую шахту провалился ребенок

В Изюме Харьковской области в лифтовую шахту провалился ребенок.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о том, что 11-летняя девочка упала в лифтовую шахту в здании бывшего универмага по улице Паромной, 6 в Изюме поступило 2 марта в 17.22.

Спасатели, прибывшие на место вызова, с помощью специального оборудования опустились в 7-метровую шахту здания, закрепили девочку на спасательные носилки и подняли на поверхность.

Ребенок госпитализирован в районную больницу с диагнозом двойной перелом бедра.