В Киеве 15% преступлений дети совершают в состоянии опьянения

В Киеве 15% преступлений дети совершают в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил прокурор Киева Николай Бескишкий на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, проинформировали УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации столичной прокуратуры.

В частности, он отметил, что благодаря введению в действие нового Уголовного процессуального кодекса Украины и создания Единого реестра досудебных расследований стало возможным увидеть объективную картину о состоянии преступности среди несовершеннолетних.

«С момента введения в действие нового УПК в Единый реестр досудебных расследований по Киеву зарегистрированы 159 уголовных производств в отношении несовершеннолетних. Как выяснилось, что 15% уголовных правонарушений совершаются детьми в состоянии алкогольного опьянения, каждое третье правонарушение совершено учениками непосредственно в учебных заведениях, а самому маленькому правонарушителю, который причинил телесные повреждения своему ровеснику, едва исполнилось 5 лет», - отметил Н.Бескишкий.

По его словам, значительное количество преступлений совершаются несовершеннолетними из-за отсутствия профилактической деятельности.

«Количество преступлений, совершенных детьми, на протяжении последних нескольких лет остается значительными. Но все из-за того, что органы уголовной милиции свели свою деятельность лишь к раскрытию уже совершенных преступлений. В то же время профилактика правонарушений среди детей является не достаточной», – отметил прокурор Киева.

Он отметил, что имеют место случаи, когда правоохранители не поднимают вопрос о привлечении к ответственности предпринимателей, продающих детям алкоголь и сигареты.

«На протяжении прошлого года работниками столичной милиции составлено в отношении несовершеннолетних около тысячи протоколов об административных правонарушениях, 36% из которых – это курение и употребление спиртных напитков, появление в пьяном виде в общественных местах. Только по январю этого года уже составлены 44 таких протокола. Но часто правоохранители не выясняют, где этот ребенок купил алкоголь и сигареты. И, как результат, не привлекают за это продавцов к ответственности», - подчеркнул Н.Бескишкий.