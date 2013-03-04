На Каховском водохранилище перевернулась лодка с 4 рыбаками

13:09, 04 марта 2013
Новости регионов
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Двое из них спаслись

2 марта, в 15.55 на Каховском водохранилище возле с. Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области перевернулась лодка с четырьмя рыбаками, двое из них самостоятельно добрались до берега.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 3 марта судьба двоих рыбаков неизвестна. К их поиску привлечены подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

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