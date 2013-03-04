На Прикарпатье мать передала 18-летнюю дочку в секс«аренду»

В Ивано-Франковской области к 3 годам заключения приговорена мать, которая вынуждала свою дочь заниматься проституцией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Как говорится в сообщении, следствие установило, что 37-летняя жительница одного из сел Прикарпатья находила для 18-летней дочери клиентов, сама доставляла ее в указанное ими место и лично забирала деньги.

«Более того, мать-сутенерка договорилась с местным жителем, что передаст ему дочку в сексуальную «аренду» на три месяца за 15 тыс. грн», - проинформировали в прокуратуре.

Во время получения этих денег женщина была задержана правоохранителями.

Суд признал ее виновной в совершенных преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 302 ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) и приговорил к 3 годам лишения свободы. Женщина обжаловала это решение, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения приговора и оставила его без изменений.