Во Львове катались на похищенном трамвае, пока он не врезался в дом

Во Львове неизвестные похитили из депо трамвай и катались на нем до тех пор, пока трамвай не сошел с рельсов и не въехал в дом.

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины Светлана Добровольская, 1 марта около 24.00 на телефон оперативной службы «102» поступило сообщение о том, что во Львове на перекрестке улиц Замарстиновской и Гайдамацкой трамвай сошел с рельсов и въехал в дом.

«Также поступило заявление в правоохранительные органы от директора трамвайного депо Львова о том, что неизвестные лица 1 марта около 22.40 похитили с территории депо трамвай, который курсирует по маршруту № 5», - рассказала С.Добровольская.

Она отметила, что похитители трамвая с места ДТП скрылись, в настоящее время проводятся мероприятия с целью установления лиц, похитивших трамвай.

«К счастью, пострадавших во время движения трамвая, а также после того, как он сошел с рельсов и въехал в здание - нет. Жители дома не пострадали», - отметила начальник отдела связей с общественностью областной милиции.

Информация о данном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.