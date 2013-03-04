В Донецкой области повесился 11-летний школьник

В Краматорске Донецкой области правоохранители проводят расследование по факту самоубийства 11-летнего школьника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 3 марта в одном из жилых дворов на ветке дерева было найдено повешенным тело несовершеннолетнего. Во время осмотра места происшествия работниками милиции обнаружена в кармане погибшего предсмертная записка.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст.120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Для установления объективных причин, побудивших парня к такому поступку, проводятся допросы широкого круга лиц.

Следствие проводится органами милиции. Прокуратура города Краматорска осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.