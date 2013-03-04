В Кременчуге отец вместо сиропа от кашля дал ребенку «Димексид»

В Кременчуге (Полтавская обл) отец вместо сиропа от кашля дал ребенку препарат для наружного применения «Димексид».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горуправления милиции.

По данным милиции, 3 марта в реанимацию детской городской больницы Кременчуга был госпитализирован 6-летний ребенок, которому отец вместо сиропа от кашля дал «Димексид». По данным врачей, у ребенка ожоги пищеварительной системы.

Справка УНИАН. Димексид - противовоспалительный препарат для наружного применения, обладающий обезболивающими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Это позволяет применять димексид при многих заболеваниях, в том числе при заболеваниях суставов, ушибах, ранах, в гинекологической практике и так далее. Но чаще всего димексид применяется в дерматологии.