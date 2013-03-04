На Житомирщине продолжаются поиски девятилетнего мальчика

В Житомирской области продолжаются поиски 9-летнего мальчика, который исчез 2 марта.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 марта в 16:00 в дежурную часть районного отдела УМВД города Коростышева Житомирской области поступило сообщение от местной жительницы, что ее 9-летний внук в 11:00 вышел из дома, и не вернулся.

На следующий день 40 милиционеров и 5 спасателей 20-й государственной пожарно-спасательной части города Коростышие проводили поисковые работы вдоль прилегающего к реке Тетерев лесного массива города, в направлениях сел Глыбочек, Харитоновка, Осиновый Копец и в районном центре.

Водолазы областной коммунальной спасательной службы на воде обследовали около 100 м акватории реки Тетерев по течению.

В ходе проведения поисковых работ ребенок не найден. По состоянию на утро 4 марта запланировано продолжение оперативно-поисковых мероприятий.