В ДТП на Закарпатье погибли супруги

3 марта в 14 часов 50 минут на 777 км автодороги «Киев–Чоп» возле села Старое Давыдково Мукачевского района Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По предварительным данным, водитель автомобиля «DAF» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-210700».

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» (супруги) погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого же автомобиля (дочери погибших, 12 и 20 лет) и 19-летний водитель «ВАЗа» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Ведется следствие.