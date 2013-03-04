В Сумах стартовала акция в поддержку здорового образа жизни

В Сумах 1 марта флеш-мобом стартовала акция “Ответственность начинается с меня”: в мероприятии приняли участие около ста студентов местных вузов, которые на главной площади города перед зданием облгосадминистрации станцевали под сингл «Gangnam style» популярного в интернете исполнителя PSY.

Как сообщила УНИАН организатор флеш-моба Ирина Козолуп, цель акции - популяризация здорового образа жизни среди молодежи, в частности – профилактика алкоголизации и табакокурения подростков.

«Флеш-моб под лозунгом «Молодежь! Здоровье! Сумщина!» положил начало долгосрочной акции против вредных привычек. В рамках акции будут проведены разнообразные мероприятия: флеш-мобы, круглые столы, тренинги для молодежи. Также будут проводиться рейды правоохранителей и активной молодежи, которые будут напоминать продавцам, что алкоголь и сигареты не продаются несовершеннолетним, и будут распространять информационные наклейки и плакаты», - сказала И.Козолуп.

Сегодня активисты распространяли свидетельства о готовности участника примкнуть к данной акции и в последующем пропагандировать здоровый образ жизни среди своих сверстников. В ходе стартовавшей акции также будут розданы информационные буклеты, браслеты с девизом акции, брелки и скидки в фитнес-центры для сторонников здорового образа жизни.

Справка УНИАН. Проект “Ответственность начинается с меня” - часть национальной программы, которая реализуется региональными общественными организациями при поддержке областных управлений Государственной службы молодежи и спорта.