«Киевводоканал" подготовил законопроект о запрещении фосфатов

ПАО “Киевводоканал” подготовил законопроект “О постепенном сокращении и полном запрещении использования фосфатов в моющих средствах” и передал его в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевводоканала”, об этом шла речь во время заседания информационного пресс-клуба предприятия, которое состоялось с участием советника председателя правления по вопросам информационной политики ПАО «АК «Киевводоканал» Виктории Яковлевой и начальника химико-бактериологической лаборатории Бортничской станции аэрации Бориса Гегнера.

Документ наработан специалистами “Киевводоканала”.

Предприятие также направило обращение ко всем отечественным водоканалам с просьбой поддержать их инициативу к ВР рассмотреть подготовленный законопроект.

Кроме того, на рассмотрение Министерства экономического развития и торговли Украины, которое на днях обнародовало альтернативный текст законопроекта, также будет направлен проект “Киевводоканала”.

По информации В.Яковлевой, предложенный предприятием проект закона определяет правовые принципы постепенного ограничения производства, использования, ввоза и распространения на территории Украины моющих средств с использованием фосфатов с целью охраны окружающей среды, модернизации очистных сооружений и сохранения здоровья населения.

Среди преимуществ данного законопроекта: скорейший отказ от фосфатосодержащих моющих средств, введение экологического сбора с предприятий, которые не смогут сразу отказаться от фосфатов. При этом, полученные средства должны направляться на поддержание очистных сооружений в надлежащем состоянии. Также проект предусматривает введение полного запрещения на рекламу фосфатосодержащих моющих средств.

С 1 января 2014 года в Украине предлагается запретить производство, использование, ввоз и распространение моющих средств с массовой долей фосфатов более 8,5% массы моющего средства. С 1 января 2015 года – производство, использование, ввоз и распространение моющих средств с массовой долей анионных поверхностно-активных веществ более 3% массы моющего средства. С 1 января 2017 года – производство, использование, ввоз и распространение моющих средств с массовой долей фосфатов более 0,2% массы моющего средства.

Осознавая значение и важность проблемы превышения содержания фосфатов, “Киевводоканал”, вместе с тем, не собирается сосредоточиваться исключительно на этой проблеме, которая крайне негативно влияет на состояние природных водных ресурсов. Для масштабной защиты экологии основной водной артерии Украины на международном уровне общество также планирует в этом году обратиться в Министерство иностранных дел и Министерство экологии и природных ресурсов с просьбой рассмотреть разработанный "Киевводоканалом" проект Конвенции по защите Днепра и впоследствии инициировать подписание документа президентами Украины, России и Беларуси.

По информации “Киевводоканала”, на сегодняшний день ситуация с содержанием фосфатов в сточных водах на примере Бортничской станции аэрации, несмотря на некоторое уменьшение содержания фосфатов, которое наблюдается в последнее время (преимущественно за счет повышения уровня экологического сознания потребителей), остается сложной. Статистические данные свидетельствуют о периодических превышениях норматива по фосфатам в стоках в два и даже три раза.

«При предельно допустимой концентрации фосфатов в городских стоках, в том числе от предприятий города, 8 мг/куб. дм в начале февраля этого года на БСА поступали стоки с концентрацией выше 24 мг/куб. дм. По данным минувшей недели, этот показатель держался на уровне 15 мг/куб. дм, что все равно является превышением почти в два раза», - сказал Б.Гегнер.

В целом, уровень фосфатов в сточной воде, которая поступает на БСА на протяжении последних 2-3 лет, достигает в среднем за год 17 мг/куб. дм.

Как отмечают на предприятии, при таких обстоятельствах придерживаться нормативной очистки воды, которая после очистки выходит со станции в реку, непросто, особенно учитывая почти полное отсутствие работ по модернизации технологии очистки на БСА.

“Киевводоканал” обращает внимание, что спроектированные более 50 лет назад сооружения станции вообще не предусматривали извлечение биогенных элементов из стоков. На сегодняшний день на БСА лишь два аэротенка из 14 работают по новой технологии и способны извлекать из стоков соединения фосфора.