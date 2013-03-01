На Житомирщине разыскивают двух маленьких мальчиков

В Житомирской области разыскивают пропавших в Радомышльском районе двух маленьких мальчиков.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, 28 февраля в дежурную часть Радомышльского райотдела управления МВД Украины в Житомирской области поступило сообщение об исчезновении двух братьев, 3-х и 4-х лет.

Для поисков детей по тревоге был поднят личный состав райотдела, а также привлечены дополнительные силы правоохранительных органов, которые работали всю ночь.

Семья Левенчуков проживает в селе Глиница Радомышльского района. Около 12.30 28 февраля двое братьев вышли из дома и пошли играть во двор.

По словам матери, через некоторое время она выглянула в окно и увидела, что детей нет. Сразу начала их искать, затем попросила помощи у соседей и односельчан. Однако, когда через несколько часов мальчики так и не нашлись, позвонила в милицию.

Как выяснилось при проверке сообщения, дети, выйдя на улицу, прихватили с собой санки, на которых, очевидно, собирались кататься. Работники милиции и местные жители тщательно обследовали всю прилегающую территорию и околицы села.

В итоге обнаружили следы детской обуви, которые указывали вероятное направление движения детей - к местному пруду, расположенному за 100 метров от дома мальчиков. Неподалеку нашлись и их санки.

Поиски детей продолжаются. Обследуются околицы села, местные заброшенные здания и пустующие дома. Проверяются и другие возможные версии развития событий.