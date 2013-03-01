На Херсонщине столкнулись автобус и грузовик: погибли 4 чел.
17:11, 01 марта 2013Новости регионов
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Автодорога Херсон – Новоазовск
Сегодня в 4.45 вблизи с. Петропавловка Каховского района Херсонской области на 317-ом км автодороги Херсон – Новоазовск произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit с грузовым автомобилем DAF.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, погибли 4 человека.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Херсонской области.
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