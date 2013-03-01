В Запорожье будут судить врачей «скорой»

В Запорожской области прокуратура открыла уголовное производство против врачей подстанции «Скорой помощи», вымогавших у пациентов деньги за выезд по вызову.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, основанием для открытия уголовного производства стали результаты проверки деятельности сотрудников скорой медицинской помощи одного из районных учреждений здравоохранения.

«В ходе проверки было установлено, что сотрудники скорой медицинской помощи на протяжении последних 2 месяцев незаконно вымогали у граждан плату за выезд кареты «Скорой» для предоставления медицинской помощи», - сообщили в прокуратуре.

28 февраля данные действия медиков квалифицированы Токмакской межрайонной прокуратурой, как совершение преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 184 Уголовного кодекса Украины (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь).

Ведется досудебное расследование.