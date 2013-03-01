Два иностранца грабили пассажиров в поездах

Работники УМВД Украины на Одесской железной дороге задержали двух граждан иностранного государства, которые с начала февраля текущего года совершили ряд краж личного имущества пассажиров в поездах южного направления.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью управления МВД Украины на Одесской железной дороге.

Согласно сообщению, задержанные действовали дерзко, даже применяя психотропные вещества, которые в сочетании с алкоголем могут повлечь смерть. Так, в поезде «Харьков-Херсон» они познакомились с тремя студентами из Харькова. Угостив их пивом, незаметно подсыпали в напиток измельченные таблетки парализующего и усыпляющего действия, под влиянием которых пассажиры почувствовали головокружение, тошноту, сонливость, а выйдя из поезда на станции Знаменка, потеряли сознание. Студентов госпитализировали с предварительным диагнозом «передозировка неизвестным веществом». Через несколько часов, когда пострадавшие пришли в себя, один из них сообщил о краже у него в поезде планшета «Самсунг» и 500 долларов.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража).

«В то время, когда правоохранители опрашивали потерпевшего, от проводника поезда сообщением «Херсон-Киев» в дежурную часть линейного отделения на станции Долинская поступило сообщение, что 22-летняя жительница Кривого Рога, следуя в указанном поезде, обнаружила отсутствие своей куртки, в карманах которой были деньги и личные вещи», - рассказали в секторе по связям с общественностью. В краже девушка заподозрила двух иностранцев, которые несколько раз проходили по вагону, заглядывая в открытые купе, а затем сошли на станции Тимково.

Кроме того, в поезде «Херсон-Киев» подозреваемые похитили у двух жителей Херсона три мобильных телефона, банковские карты, личные вещи и деньги. Потерпевшие ехали в одном купе с иностранцами, после совместного ужина с которыми почувствовали слабость и сонливость, а когда проснулись, обнаружили отсутствие попутчиков и вещей.

Начальник отдела уголовного розыска управления полковник милиции Сергей Егоров рассказал: "Было принято решение одновременно встретить поезд на ст. Долинская и выехать на ст. Тимково, где по указанным приметам сотрудники милиции выявили двух молодых людей, которые пытались убежать, но были задержаны. В ходе обыска в вещах задержанных обнаружены женская куртка, 10 мобильных телефонов, планшет, банковские карты, 400 долларов, более 2 тыс. гривен, 500 рублей Республики Беларусь, а также таблетки и измельченное психотропное вещество".

Подозреваемые - граждане иностранного государства - в возрасте 22 и 23 года, срок законного пребывания которых на территории Украины уже закончился. Некоторое время они временно проживали в Одессе, где работали в торговой сети.

В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Проверяется причастность преступной группы к другим правонарушениям на железной дороге.