В Виннице сосулька травмировала пенсионерку

В Виннице госпитализирована пенсионерка, травмированная вследствие падения сосульки с крыши дома в центре города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, вчера, 28 февраля, вследствие падения сосульки с крыши дома по ул. Соборная, была травмирована 63-летняя женщина.

Пенсионерка госпитализирована в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом ключицы».

Согласно сообщению пресс-службы, в целом с начала года на территории Винницкой области зарегистрировано 70 несчастных случаев, во время которых 8 человек погибли, и 66 – травмированы.