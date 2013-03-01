На Полтавщине принята программа противодействия туберкулезу

Полтавский облсовет утвердил целевую социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2013-2016 годы с финансированием в 86 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в решении сессии, принятом вчера, 28 февраля, сказано, что программой предусмотрено создать отделы мониторинга и оценки мероприятий противодействия заболеванию туберкулезом в Полтавском и Кременчугском областных противотуберкулезных заведениях, обеспечить диагностику туберкулеза, в т. ч. мультирезистентного, бактериологическим методами, организовать проведение флюорографических обследований передвижной флюорографической установкой спецконтингента учреждений, в которых отсутствуют такие установки и обеспечить предоставление консультативной помощи специалистами противотуберкулезного диспансера лицам с подозрением и больным туберкулез (в учреждениях), обеспечить доступ к лечению больных туберкулезом ВИЧ-инфицированных, бездомных лиц, контактных и инфицированных микобактериями туберкулеза детей путем обеспечения противотуберкулезными препаратами, обеспечить полноценное питание больных туберкулезом, которые лечатся стационарно и др.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы - 86 млн 78,1 тыс. грн, в том числе из средств областного бюджета планируется выделить 26 млн 206,8 тыс. грн, госбюджета - 44 млн 60,0 тыс грн, районных и городских бюджетов — 15 млн 640,8 тыс грн, из других источников финансирования — 170,6 тыс. грн.

В программе также отмечается, что за период действия предыдущей программы, рассчитанной на 2007-2011 годы, показатели по заболеваемости туберкулезом в Полтавской области сдвинулись в позитивном направлении - заболеваемость с 2007 года снизилась на 2% с 54,5 на 100 тыс. населения до 55,2 в 2011 году и не превышала средний уровень по Украине. Смертность от туберкулеза по области уменьшилась в 2 раза с 25,6 на 100 тыс. населения в 2007 году до 11,6 в 2011 году.