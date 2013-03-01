В Киеве будут проводить мониторинг зеленых насаждений.

В программу включат не только характеристики с местом расположения каждого дерева, но и краткое описание его хронологии, сказал генеральный директор коммунального объединения «Киевзеленстрой» Михаил Царенко во время расширенного аппаратного совещания КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.

По его словам, такая система предназначена для информационно-аналитической поддержки природоохранных мероприятий по охране и рациональному использованию растительных ресурсов столицы в соответствии с действующим законодательством Украины. Таким образом, легко будет проследить дату высадки растения, время и метод его лечения, а также природные характеристики. Очень интересным, по мнению генерального директора объединения, будет реестр памятников природы.

21 февраля депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении статуса памятников природы 9 насаждениям в возрасте от 100 до 400 лет, в перечень, в частности, вошли: Сосна Нестерова – 250 лет, дуб Мозолевского – более 400 лет и другие.