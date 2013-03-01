В Киеве на пешеходном переходе джип сбил человека

В Киеве на улице Киквидзе на пешеходном переходе джип сбил человека.

Как передает корреспондент УНИАН, которая стала очевидцем происшествия, джип наехал на человека, который переходил дорогу на зеленый свет светофора.

Врачи, прибывшие на место происшествия, не оказывают экстренной помощи, поэтому не исключено, что человек получил травмы, не совместимые с жизнью.