Полтавский облсовет принял программу предотвращения ЧС

Полтавский облсовет принял региональную программу предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и защиты населения на 2013-2016 годы стоимостью 147,1 млн грн.

Як передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии облсовета.

Планируется, что выполнение программы позволит значительно повысить уровень функционирования областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (события) техногенного и природного характера.

В частности, программой предусмотрено: оперативное прогнозирование тенденции развития неблагоприятных условий, явлений и процессов; повышение оперативности и качества информационного обслуживания сил реагирования; уменьшение убытков от последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение устойчивости склона и прекращения эрозионных процессов в районе жилой застройки по бульвару Автокразовскому и улицы Хорольской в Кременчуге; обеспечение ликвидации последствий затопления территории 3-го Занасыпи в Кременчуге; недопущение подтоплений территории Ленинского района города Полтавы; ликвидация активных оползневых явлений в поселке Воронина; улучшение уровня подготовки и информирования населения о правильных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Программой предусматрено финансирование в объеме 147,1 млн грн. Из них средства госбюджета — 95,4 млн грн, областного бюджета — 16,3 млн грн, местных бюджетов — 13,9 млн грн, другие источники — 21,2 млн грн.

В программе отмечается, что за последние пять лет в области зарегистрировано более 14 тыс. событий (23 чрезвычайные ситуации), от последствий которых погибло около 2200 человек. Общая сумма убытков составила 600 млн грн.

В целом на территории области функционирует более 1300 потенциально опасных объектов, которые внесены в государственный реестр потенциально опасных объектов.