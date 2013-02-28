В Черкассах возле музея нашли противотанковую мину

В центре Черкасс возле областного краеведческого музея нашли противотанковую мину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, сегодня, 28 февраля, в 12.24 в оперативно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о выявлении взрывоопасного предмета рядом с Черкасским областным краеведческим музеем. На место вызова прибыли саперы аварийно-спасательного отряда спецназначения. Были эвакуированы люди и работники музея. Во время обследования находки саперы установили, что это - учебная противотанковая мина времен Великой Отечественной войны. Специалисты вывезли находку с территории музея.

Как попала противотанковая мина на территорию Черкасского областного краеведческого музея, сейчас выясняют правоохранители.