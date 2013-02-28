Одесчина: на территории насосной станции обнаружены 30 снарядов

В Котовском районе Одесской области на территории насосной станции обнаружены 30 артиллерийских снарядов.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, вчера, 27 февраля, в 13.00 в службу «101» райцентра Котовск поступило сообщение от рабочих о том, что на территории насосной станции «Котовск Водоканал» при проведении земляных работ они обнаружили 30 снарядов времен ВОВ калибра 45-76 мм.

Изъятие и обезвреживание снарядов запланировано на сегодня.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в акватории Одесского морского торгового порта были обнаружены 2 артиллерийских снаряда.