В Житомирской области сообщили о заминировании двух вокзалов

Сегодня неизвестный сообщил о заминировании двух вокзалов в Житомире и Бердичеве.

Об этом рассказала УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, "сегодня неизвестный сообщил о заминировании двух вокзалов в Житомире и Бердичеве, информацию сейчас проверяют правоохранители".

А.Ващенко уточнила, что после сообщения анонима о том, что в Житомире заминирован железнодорожный вокзал, из опасной зоны была проведена эвакуация людей.

«Люди были эвакуированы. Сейчас там проводится обследование экспертами взрывотехнической службы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра с привлечением специально обученных собак, которые реагируют на взрывоопасные предметы», - сообщила А.Ващенко.

Информацию относительно сообщения о заминировании подтвердили УНИАН в управлении ГСЧС в Житомирской области.

«В 9.00 был один анонимный звонок: заминированы железнодорожные вокзалы у нас и в Бердичеве», - проинформировали в управлении ГСЧС.