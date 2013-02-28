В Житомирской области сообщили о заминировании двух вокзалов
Сегодня неизвестный сообщил о заминировании двух вокзалов в Житомире и Бердичеве.
Об этом рассказала УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.
По ее словам, "сегодня неизвестный сообщил о заминировании двух вокзалов в Житомире и Бердичеве, информацию сейчас проверяют правоохранители".
А.Ващенко уточнила, что после сообщения анонима о том, что в Житомире заминирован железнодорожный вокзал, из опасной зоны была проведена эвакуация людей.
«Люди были эвакуированы. Сейчас там проводится обследование экспертами взрывотехнической службы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра с привлечением специально обученных собак, которые реагируют на взрывоопасные предметы», - сообщила А.Ващенко.
Информацию относительно сообщения о заминировании подтвердили УНИАН в управлении ГСЧС в Житомирской области.
«В 9.00 был один анонимный звонок: заминированы железнодорожные вокзалы у нас и в Бердичеве», - проинформировали в управлении ГСЧС.