В Кременчуге двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом

10:13, 28 февраля 2013
Новости регионов
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В реанимации в тяжелом состоянии

В Кременчуге двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом.

По информации пресс-службы горисполкома, семья ребенка проживает в частном доме, где периодически травят крыс.

Как ребенок смог открыть упаковку для яда и наестся его сейчас устанавливает следствие.

Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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