В Кременчуге двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом
10:13, 28 февраля 2013Новости регионов
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В реанимации в тяжелом состоянии
В Кременчуге двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом.
По информации пресс-службы горисполкома, семья ребенка проживает в частном доме, где периодически травят крыс.
Как ребенок смог открыть упаковку для яда и наестся его сейчас устанавливает следствие.
Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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