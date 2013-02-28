В Кременчуге двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом.

По информации пресс-службы горисполкома, семья ребенка проживает в частном доме, где периодически травят крыс.

Как ребенок смог открыть упаковку для яда и наестся его сейчас устанавливает следствие.

Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.