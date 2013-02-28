В Черкассах мужчина в тапочках дрейфовал на льдине

В Черкассах спасатели спасли пьяного мужчину в домашних тапочках, который дрейфовал на льдине по Днепру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, 26 февраля в 16.40 в оперативно–координационный центр Черкасс поступило сообщение о мужчине, находящемся на небольшой льдине на расстоянии 30 метров от берега. Прибывшие на берег в районе спуска И. Франко спасатели были удивлены. Вместо обычного для этого времени года рыбака, на тонкой льдине, одетый по-домашнему да еще и в домашних тапочках, находился пожилой человек.

Сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям пришлось применить для эвакуации человека с тонкой льдины спасательное устройство "соломинка" - один из спасателей подполз впритык к 60–летнему мужчине, последний ухватился за спасательное устройство и был доставлен спасателями на берег, где его ожидали врачи скорой помощи.

Выяснить, почему мужчина очутился на льдине не удалось. С признаками алкогольного опьянения он был госпитализирован.