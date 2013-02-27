В Полтавской области мать выбросила новорожденного в туалет

В одном из сел Полтавского района 36-летняя мать выбросила новорожденного ребенка в туалет, где он утонул.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Полтавской области, в Полтавский райотдел милиции по телефону обратился акушер-гинеколог Полтавской центральной районной больницы и сообщил, что в их отделение работниками сельской амбулатории доставлена 36-летняя женщина, которая, вероятно, недавно родила ребенка. На учете по поводу беременности в медицинских учреждениях женщина не состояла и заверяла медработников в том что беременной не была. Однако, при осмотре медперсонал Полтавской центральной больницы установил, что женщина имеет все признаки того, что несколько дней назад родила ребенка.

«В разговоре с милиционерами женщина созналась, что вечером пошла в туалет, расположенный во дворе дома, и там ее ребенок выпал в наполненную отходами яму и умер. Но, как оказалось, труп новорожденного она выбросила в выгребную яму туалета, расположенного на территории ее домохозяйства и забросала его бумагой. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, ребенок родился живым, а причиной смерти стало утопление», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению милиции, женщина имеет двоих детей 14 и 19-ти лет и злоупотребляет алкоголем. Она официально находится в браке, хотя вместе с мужем не проживает.

В отношении женщины открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5-ти лет.