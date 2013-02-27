Во Львове группа фармацевтов сбывала поддельные лекарства

Работники львовской милиции разоблачили группу фармацевтов, которые сбывали через частное предприятие поддельные лекарства. Сумма оборотных средств составила почти 2 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области со ссылкой на начальника Главного следственного управления МВД Украины Василия Фаринника.

«Еще осенью прошлого года правоохранители провели две легализованные оперативные закупки лекарственных средств на общую сумму почти 8 тыс. грн. В ходе их было установлено, что недобросовестные аптекари сбывали поддельные лекарства гражданам региона. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье сбыт фальсифицированных лекарств», - отметил В.Фаринник.

По его словам, в ходе расследования уголовного дела работники милиции провели еще одну оперативную закупку, во время которой организатор нелегального бизнеса С. сбыл местной жительнице фальсифицированные лекарственные препараты на сумму почти 7 тыс. грн.

У организатора сделки милиционеры изъяли полученные в качестве расчета деньги номиналом 50 и 100 грн.

В ходе дальнейшего досудебного следствия установлено, что в течение почти всего 2012 года организатор нелегального фармацевтического бизнеса в составе еще двух людей, один из которых является его близким родственником, распространял поддельные лекарства как минимум в пяти областях Украины.

Против дельцов возбуждены уголовные дела. Галицкий районный суд Львова участникам незаконных сделок избрал меру пресечения содержание под стражей. Также прокуратура Львовской области продлила срок досудебного расследования до 6 месяцев.

Во всех регионах, где „засветились” злоумышленники, проводятся негласные следственные (розыскные) действия по установлению лиц, причастных к совершению подобных преступлений.

В настоящее время по уголовному делу проводится более 40 экспертиз. Досудебным следствием доказано больше 10 эпизодов преступной деятельности подпольных аптекарей.

В.Фаринник также подчеркнул, что в конце прошлого года выявлены противоправные эксперименты на здоровье людей и в Харьковской области. Именно в этом регионе сотрудники одного из частных предприятий использовали сырье растительного происхождения с грубым нарушением условий и сроков его хранения, а также из него ловкачи изготовляли медикаменты.