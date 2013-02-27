Мать деревянной палкой забила до смерти 30-летнего сына

В Черкасской области в одном из сел Черкасского района на этой неделе 69-летняя женщина деревянной палкой убила 30-летнего сына.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в своем доме соседи нашли мертвым с травмой головы 30-летнего местного безработного. После проведения следственных действий, правоохранители задержали 69-летнюю мать потерпевшего.

Как выяснилось, мужчина выпивал, и в этот раз, придя под хмельком, начал обижать мать и в очередной раз требовал денег на водку. Во время ссоры, женщина деревянной палкой ударила сына по голове, но травма оказалась смертельной.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ (умышленное убийство).