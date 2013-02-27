Мариуполь приобрел лабораторию мониторинга воздуха

Город Мариуполь Донецкой области за счет местного бюджета приобрел современную автоматизированную передвижную лабораторию мониторинга воздуха стоимостью более 2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета, автоматизированный автомобиль-лаборатория предназначен для контроля состояния атмосферного воздуха в жилых районах города и оперативной передачи информации в режиме он-лайн промышленным предприятиям, средствам массовой информации и экологическим службам города.

Оборудование предназначено для определения метеорологических параметров (температура воздуха, влажность, атмосферное давление, скорость, направление ветра) и загрязняющих ингредиентов атмосферного воздуха (пыли, оксидов азота, аммиака, сероводорода, оксида углерода, фенола, формальдегида).

После прохождения необходимых тендерных процедур, лаборатория обошлась городскому бюджету порядка 2 млн 200 тыс. грн. В эту стоимость вошли автомобиль-носитель и сама лаборатория.

В пресс-службе отметили, начальник лаборатории Мариупольской гидрометеорологической обсерватории Тамара Венцова, на презентации автомобиля-лаборатории, состоявшейся 25 февраля сообщила что, предположительно, обслуживать передвижную лабораторию будут 4 человека. Передвижной пост мониторинга воздуха планируется ввести в эксплуатацию примерно через месяц. Столько времени требуется для обучения персонала, аттестации оборудования Госстандартам Украины и получения сертификатов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Мариуполе годовые выбросы загрязняющих атмосферу веществ составили 382,4 тыс. тонн, или четверть всех выбросов в Донецкой области.