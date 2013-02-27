В акватории Одесского порта обнаружены снаряды

В акватории Одесского морского торгового порта обнаружены 2 артиллерийских снаряда.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, вчера, 26 февраля, в 08.00 в спасательную службу Одессы поступило сообщение от рабочих землеройного судна «Вернер Мебиус» о том, что в акватории порта обнаружены 2 артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 100 мм.

В тот же день группой пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Одесской области взрывоопасные предметы изъяты и обезврежены.

Немецкое судно «Вернер Мебиус» с августа 2011 года проводит работы по расчистке и углублению дна в акватории Одесского порта.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года в трюме землеройного судна «Вернер Мебиус», занятого на дноуглубительных работах в Одесском порту, дважды находили артиллерийские снаряды калибра 76 мм. Также были найдены еще пять артиллерийских снарядов калибра 76 мм и один снаряд калибра 152 мм и в трюмах соседних землечерпалок - «Киевской» и «Майкана». Работы временно приостанавливали, снаряды, попавшие в ковши вместе с выкопанным грунтом, изъяли из судовых трюмов, вывезли и обезвредили.