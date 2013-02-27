Житомирщина: двух детей и их маму искусал бешеный кот

В Олевском районе Житомирской области бешеный кот искусал женщину и ее двух малолетних детей.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, инцидент произошел 21 февраля, а сегодня, по результатам анализов, выяснилось, что кот был бешеным.

Как рассказала И. Романюк, в селе Лопатичи Олевского района домашний кот искусал 24-летнюю женщину и двух ее сыновей, 4 и 5 лет. Накануне хозяева не видели своего кота пару дней, и уже решили, что он потерялся, потому что рядом лес. Когда дети снова увидели кота и попытались его погладить, кот их укусил. На детский крик прибежала мать, и тоже пострадала от укусов.

Животное отловили и передали на обследование ветеринарам.

Экспертиза, проведенная Житомирской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины, подтвердила, что кот болен бешенством. Пострадавших членов семьи обследовали в Олевской центральной районной больнице и сделали им профилактическую прививку. Фактов заболевания других домашних животных и жителей села Лопатичи не выявлено. Больного бешенством кота усыпили.