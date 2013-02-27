Хмельнитчина: на производстве погиб 19-летний парень

В Хмельницкой области на производстве погиб 19-летний работник ПАО «Полонский горный комбинат».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, во время ночной смены на дробильной линии предприятия было обнаружено тело машиниста без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, его затянуло под барабан дробильной установки.

Сведения по этому факту зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека).