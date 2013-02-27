Больная бешенством куница покусала прикарпатцев

В Ивано-Франковской области больная бешенством куница покусала жителей села.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, двое жителей села Подпечары Тисменецкого района обратились в ветеринарную больницу с сообщением, что их покусала куница.

Специалистами трупп куницы перевезен в областную ветеринарную лабораторию, где установлено, что животное болело бешенством.

Потерпевшие проходят лечение в Тисменецкой городской больнице.

Ветеринарная служба района принимает меры по предупреждению распространения болезни. Сегодня проведут вакцинацию сельскохозяйственных животных в селе Подпечары.