Больная бешенством куница покусала прикарпатцев
09:33, 27 февраля 2013Новости регионов
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Диагноз подтвержден лабораторно
В Ивано-Франковской области больная бешенством куница покусала жителей села.
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, двое жителей села Подпечары Тисменецкого района обратились в ветеринарную больницу с сообщением, что их покусала куница.
Специалистами трупп куницы перевезен в областную ветеринарную лабораторию, где установлено, что животное болело бешенством.
Потерпевшие проходят лечение в Тисменецкой городской больнице.
Ветеринарная служба района принимает меры по предупреждению распространения болезни. Сегодня проведут вакцинацию сельскохозяйственных животных в селе Подпечары.
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