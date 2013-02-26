В Ривне открыт перинатальный центр

В центре г.Ривне открыт областной перинатальный центр европейского уровня в рамках национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства».

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия отмечалось, что Ривненский перинатальный центр является первым заведением такого типа в Западной Украине и девятым в государстве. На его строительство привлекались как государственные деньги, так и частных структур. В частности, из государственного бюджета был выделен 61 млн грн, из областного - 16 млн. грн и 5 млн. грн - спонсорских средств.

Раньше в этом помещении был обычный роддом. За сравнительно короткий срок его модернизировали, достроили один этаж и отдельный корпус.

Как сообщил журналистам председатель облгосадминистрации Василий Берташ, это заведение было очень необходимо, поскольку в регионе один из самых высоких уровень рождаемости, но и количество проблемных беременностей и родов также большое.

«Поэтому в новом центре установлена самая современная аппаратура, здесь будут работать по методикам, которые практикуют в лучших клиниках мира. В центре младенцы будут не только иметь шанс дальше расти здоровыми, но и семьи, которые не имели раньше детей, смогут познать радость материнства», - сказал председатель ОГА.

Как сообщила во время открытия первый заместитель председателя Администрации Президента Украины Ирина Акимова, в первом полугодии в Украине вступят в строй еще три таких центра, а до конца 2013 года их будет уже 19. По ее словам, следующее открытие аналогичного центра запланировано в Кировограде.

В открытии центра в г.Ривне также приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Александр Качур, председатель облсовета Юрий Кичатый, другие руководители местной власти и медицинских заведений области.