Черниговщина: 12-летний ученик интерната повесился в ванной

В Черниговской области совершил самоубийство ученик школы-интерната.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, вечером 25 февраля покончил жизнь самоубийством 12-летний житель г. Борзна, ученик 6-го класса местной школы-интерната.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 120 УК Украины. Следственные действия проводит Борзнянский райотдел милиции.

Расследование обстоятельств самоубийства ребенка контролирует прокуратура области. На протяжении февраля в Черниговской области это второе самоубийство ребенка.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля на чердаке хозяйственной постройки по месту жительства был найден повешенным 10-летний житель с. Горск Щорского района, ученика 5-го класса местной общеобразовательной школы. Следственные действия по этому делу проводит Щорский райотдел милиции. Ход досудебного расследования также контролирует прокуратура области.