В Кировоградском СИЗО нет психиатра, фтизиатра и инфекциониста

Штат Кировоградского следственного изолятора – неукомплектован, в заведении нет психиатра, фтизиатра и инфекциониста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В сообщении сказано, что работники Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека осуществили мониторинговый визит по модели «Омбудсмен +» в Кировоградский следственный изолятор.

“Мониторинг выявил ряд проблем заведения. В первую очередь, в помещениях следственного изолятора отсутствует постоянный доступ к воде, из-за чего арестованные, задержанные и заключенные под стражу лица вынуждены запасать и хранить ее в разных емкостях в камерах”, - отмечается в сообщении.

Также специалисты констатировали, что помещение следственного изолятора устаревшее, и нуждается в ремонте. «В результате неравномерного размещения в камерах режимного корпуса №1 не соблюдаются нормы полезной площади, недостаточное естественное и искусственное освещение, ненадлежащая вентиляция, часть лиц содержится в подвальных помещениях», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в результате мониторинга выявлены и “позитивные моменты”, в частности, “следственный изолятор не переполнен (на момент визита содержалось 755 лиц при наличии 950 мест по норме площади)”. “В заведении созданы надлежащие условия для пребывания беременных женщин и женщин с детьми. Для них есть отдельная оборудованная камера и прогулочный дворик. На сегодняшний день для решения вопроса с питьевой водой пробурена скважина глубиной 84 метра, что позволит наладить водоснабжение”, - заметили представители Омбудсмена.