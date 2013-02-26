Песок добывали рядом возле скотомогильника с сибирской язвой

В Житомирской области начато уголовное производство по факту незаконной добычи песка неподалеку захоронения животных.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, прокуратурой Брусиловского района Житомирской области начато уголовное производство по факту добычи песка на арендованном земельном участке по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

"Установлено, что в Брусиловском районе на земельном участке, взятом в аренду местным фермерским хозяйством для ведения сельскохозяйственных работ, незаконно добыто песок в пределах санитарно-защитной зоны скотомогильника, где 45 лет назад были захоронено останки сожженных животных, погибших от сибирской язвы", - рассказала Т. Гоша.

Кроме этого, уточнила она, прокуратура заявит на этой неделе в суд иск с требованием признать противоправным и отменить выданное в апреле 2008 года распоряжением председателя Брусиловской райгосадминистрации «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка в аренду». Также прокуратура требует расторгнуть договор с фермерским хозяйством о предоставлении ему в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью почти 22 га.

Прокуратура также требует от фермерского хозяйства возместить нанесенный государству ущерб и привести земельный участок в прежнее состояние.

Работники ветеринарной медицины области взяли с места добычи песка пробы грунта и воды. Специалисты проведут лабораторные анализы на установление вероятных возбудителей инфекции.