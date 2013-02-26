Акимова примет участие в открытии перинатального центра в Ривне

Сегодня в 12.00 первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова примет участие в торжественном открытии Ривненского областного перинатального центра, модернизируемого по инициативе Президента Украины в рамках программы «Новая жизнь – новое качество материнства и детства».

Как сообщает пресс-служба главы государства, И.Акимова осмотрит медицинское учреждение и пообщается с его коллективом.

В мероприятиях также примут участие глава Ривненской областной государственной администрации Василий Берташ, представители Министерства здравоохранения.