В Луганской области мужчина застрелил директора магазина
17:00, 25 февраля 2013Новости регионов
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Затем покончил с собой
В Луганской области мужчина застрелил директора магазина, а затем покончил с собой.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, сегодня, 25 февраля, в 13.50 в дежурную часть Жовтневого РО ЛГУ поступило сообщение о том, что в городе Счастье по ул. Советской, 14 в магазине «Меридиан» произошло убийство. Следственно-оперативной группой было установлено, что примерно в 13.25 в магазине «Меридиан» 67-летний местный житель из ружья «Алтай» произвел выстрелы в директора магазина, 1959 г.р., а затем покончил с собой, выстрелив себе в брюшную полость. От полученных ранений директор магазина скончался на месте.
Ведется следствие.
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