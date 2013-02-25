В Луганской области мужчина застрелил директора магазина, а затем покончил с собой.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, сегодня, 25 февраля, в 13.50 в дежурную часть Жовтневого РО ЛГУ поступило сообщение о том, что в городе Счастье по ул. Советской, 14 в магазине «Меридиан» произошло убийство. Следственно-оперативной группой было установлено, что примерно в 13.25 в магазине «Меридиан» 67-летний местный житель из ружья «Алтай» произвел выстрелы в директора магазина, 1959 г.р., а затем покончил с собой, выстрелив себе в брюшную полость. От полученных ранений директор магазина скончался на месте.

Ведется следствие.