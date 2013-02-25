В Черкасской области россиянин насмерть сбил киевлянина

В Черкасской области в Уманском районе на автотрассе Киев – Одесса житель Российской Федерации насмерть сбил киевлянина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, ДТП произошло вчера вечером, 24 февраля, возле села Ладыжинка. 38–летний водитель автомобиля "Audi А4", житель Московской области, совершил наезд на 44–летнего пешехода, жителя Киева, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате наезда пешеход получил смертельную травму и умер на месте аварии.