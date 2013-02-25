На Черкассчине расследуют факт незаконного получения статуса "чернобыльца"

В Черкасской области СБУ начала уголовное производство по факту незаконного получения статуса ликвидатора аварии на ЧАЭС и связанных с этим бюджетных выплат.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, на прошлой неделе было установлено, что 47-летний пенсионер представил в Управление труда и социальной защиты населения Черкасской облгосадминистрации фиктивную архивную справку с целью получения статуса ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС и дальнейшего оформления соответствующей пенсии. Работники СБУ выяснили, что мужчина не является ликвидатором аварии на ЧАЭС, однако в течение последних двух лет незаконно получал «чернобыльскую» пенсию свыше 32 тыс. грн.

По материалам СБУ, следственным управлением УМВД в Черкасской области начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов) УКУ.

Согласно сообщению пресс-службы, в течение 2012-2013 годов правоохранители разоблачили 12 жителей Черкасской области, которые получали пенсионное обеспечение на основе фиктивных удостоверений ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. В отношении их, по материалам СБУ, органами МВД начаты уголовные производства.