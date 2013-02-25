Днепропетровщина: инспектор фитосанитарной инспекции получил взятку
14:50, 25 февраля 2013Новости регионов
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2,8 тыс. долларов
В Никополе Днепропетровской области во время получения 2,8 тыс. дол. взятки задержан инспектор пункта Государственной фитосанитарной инспекции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, 19 февраля инспектор требовал и получил взятку от частного предпринимателя за содействие в выдаче лицензии на торговлю пестицидами и агрохимикатами, а также подготовку соответствующих документов.
Никопольская межрайонная прокуратура открыла в отношении инспектора уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки, соединенное с вымоганием).
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Никопольским горотделом внутренних дел.
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