Днепропетровщина: инспектор фитосанитарной инспекции получил взятку

В Никополе Днепропетровской области во время получения 2,8 тыс. дол. взятки задержан инспектор пункта Государственной фитосанитарной инспекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, 19 февраля инспектор требовал и получил взятку от частного предпринимателя за содействие в выдаче лицензии на торговлю пестицидами и агрохимикатами, а также подготовку соответствующих документов.

Никопольская межрайонная прокуратура открыла в отношении инспектора уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки, соединенное с вымоганием).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Никопольским горотделом внутренних дел.