Сумщина: принята программа относительно сердечных болезней

Сумской областной совет принял областную программу предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2013-2017 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли на сессии облсовета.

Предусматривается, что объем финансирования программы будет составлять 220 млн. грн, в том числе 129 млн. грн из средств областного бюджета и 91 млн грн - из местных бюджетов.

Как отмечалось на сессии, по результатам мониторинга Министерства здравоохранения Украины, Сумская область за последнее десятилетие является областью с высоким уровнем депопуляции населения. Количество людей, имеющих болезни системы кровообращения, в Сумской области достигло 600 тысяч человек (в Украине - 25,8 млн.), это - более 60% взрослого населения, из них 27% больных гипертонической болезнью. В структуре причин первичной инвалидности болезни системы кровообращения составляют 24,3%, среди причин смертности - 64,5% (в Украине - 66,3%), а показатель смертности на 8% выше общегосударственного.

Для своевременной диагностики кардиологической патологии область имеет недостаточную кадровое и материально-техническое оснащение: из 18 районов области в 7 отсутствуют врачи-кардиологи.